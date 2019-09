Großer Tag für Prinzessin Charlotte (4)! Die Tochter von Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) wurde am Donnerstag eingeschult. Während Prinz George (6) zu seiner Einschulung vor zwei Jahren nur mit seinem Papa erschien, konnte die Vierjährige auf ihre ganze Familie zählen – nur Prinz Louis (1) blieb zu Hause. Trotz der tatkräftigen Unterstützung wirkte die kleine Prinzessin noch ein wenig schüchtern an ihrem ersten Schultag in der Londoner Privatschule Thomas's Battersea...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de