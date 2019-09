Endlich können sie ihr Glück mit der Welt teilen! Am Mittwochabend flimmerte das große Finale von Die Bachelorette über die deutschen Mattscheiben. Ihre letzte Rose übergab Gerda Lewis (26) an Keno Rüst. Da die Dreharbeiten aber schon eine Weile zurückliegen, stellten Fans sich die Frage: Ist die Liebe der beiden noch aktuell? In der After-Show Das große Wiedersehen mit Frauke Ludowig (55) klärten die beiden die Situation auf und sagten, dass sie noch immer verliebt seien. Das zeigten sie kurze Zeit später auch auf ihren Instagram-Kanälen.



