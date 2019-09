Was ist dran an den Baby-Behauptungen? Vergangenen Mittwoch verteilte Gerda Lewis (26) ihre letzte Bachelorette-Rose an Keno Rüst. In der Show "Das große Wiedersehen" offenbarte der 28-jährige Sieger aber nicht nur, dass er immer noch total verliebt in die Blümchen-Verteilerin ist – sondern auch, was an den Gerüchten dran ist: Laut diesen soll Keno nämlich schon Vater sein. "Das mit dem Kind stimmt", verriet er in der Sendung.



