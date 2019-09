Endlich spricht LionT (26) über seine Trennung von Katrin! Eineinhalb Jahre lang waren der YouTuber und die Blondine ein Paar, bis sie im Sommer 2017 ihr Liebes-Aus bekannt gaben. Die Hintergründe behielt der 26-Jährige bisher für sich. In einem YouTube-Video bricht er nun endlich sein Schweigen: "Wir hatten immer so ein On-Off-Ding, wie man es aus jeder Beziehung kennt, aber schlussendlich habe ich dann Schluss gemacht, weil ich es einfach nicht mehr konnte mit ihr. Es gab genug Gründe." Wie das Verhältnis zwischen den einstigen Turteltauben heute ist, erfahrt ihr in unserem Video!



