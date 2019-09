Bromance statt Konkurrenz? Insgesamt versuchten dieses Jahr 21 Junggesellen ihr Glück, in der Kuppelshow Die Bachelorette bei Gerda Lewis (26) zu landen. Am Ende setzte sich Projektingenieur Keno Rüst durch und ergatterte die letzte Rose des Models. Doch wie ist das Verhältnis der Teilnehmer untereinander, nachdem die Sendung endlich komplett ausgestrahlt worden ist? Anscheinend haben einige Männer unter den Konkurrenten neue Freunde gefunden.

Der PR-Berater Luca Gottzmann, der in Folge drei von Gerda nach Hause geschickt wurde, feiert bald seinen Geburtstag und auf der Gästeliste befinden sich auch ehemalige Rosen-Rivalen. Unter anderem haben David Taylor, Matin Looden, Fabio Halbreiter und Fabiano Carrozzo via Instagram angekündigt, dass sie am 14. September im Münsteraner Club Herzschlag mitfeiern werden. Ob die fünf Jungs nach ihrer TV-Liebes-Pleite zusammen auf Jagd gehen?

Auch Gerda ist nach dem Dating-Abenteuer ihren ehemaligen Rosenanwärtern wohlgesonnen. Mit einigen hat sie sogar noch freundschaftlichen Kontakt, wie sie neulich selbst verraten hat. Hättet ihr gedacht, dass die Jungs nach der Sendung so harmonisch miteinander umgehen? Stimmt unter dem Artikel darüber ab!

TVNOW Luca Gottzmann, Bachelorette-Kandidat 2019

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Kandidat David Taylor

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Kandidat Fabio Halbreiter

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die Jungs sich nach der Show noch verstehen? Ja, sind doch vernünftige Jungs! Nein, das überrascht mich echt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de