Stephanie Schmitz (25) hat genug von fiesen Kommentaren im Netz! Vor knapp zwei Jahren wurde die süße Blondine durch die Kuppelshow Love Island bekannt. Seitdem verdient die Rheinländerin als Influencerin ihre Brötchen – und zeigt sich dabei auch gerne mal etwas freizügiger in knappen Bikinis oder heißer Unterwäsche. Das gefällt jedoch nicht allen ihren Followern: Wie Stephie gegenüber Promiflash erklärte, wird sie via Social Media teils heftig beleidigt!

Dass das Leben als Netz-Star auch seine Schattenseiten hat, musste die gelernte Krankenschwester am eigenen Leib erfahren: "Du musst dir ständig Kritik über deine Person anhören, du musst ständig Nachrichten lesen, von Leuten, die dich überhaupt nicht kennen. Das geht nie spurlos an einem vorbei!", erklärte die 25-Jährige. Besonders für ihre Bilder mit nackter Haut kassiere sie regelmäßig üble Worte: "Da wird dann geschrieben 'Du ehrenlose Schlampe', oder was auch immer. Man kann Kritik äußern, aber auf einer gewissen Ebene. Und wenn es beleidigend wird, hat derjenige meiner Meinung nach einfach keine Erziehung genossen!", schilderte Stephie.

Ihr Schatzi Julian Evangelos (27) steht der Reality-TV-Beauty in solchen Situationen aber bei: "Stephie ist in dem Thema viel sensibler als ich. Sie macht sich dann wirklich Gedanken. Aber ich baue sie dann auf und es ist relativ schnell wieder vergessen!"

