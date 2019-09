Beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars ging es nach der Show noch ordentlich zur Sache. In der trashigen WG unter der Sonne Portugals war in diesem Jahr Stress vorprogrammiert. Vor allem Willi Herren (44) sorgte zum Schluss für ordentlich Zündstoff und eckte ziemlich mit Johannes Haller (31) an. Elena Miras (27) und Mike Heiter gewährten Promiflash jetzt Einblicke, was nach der Reunion-Sendung abging. "Willi wurde noch aggressiv und hat Johannes sogar gekniffen, um ihn zu provozieren", erzählte Elena ziemlich schockiert.



