Ende Juli ist Isabell Horn (35) zum zweiten Mal Mama geworden! Eigentlich schwelgt der GZSZ-Star also aktuell im Baby-Glück. Der Alltag mit den Kids ist aber nicht immer leicht. In einem YouTube-Video bricht die Schauspielerin sogar in Tränen aus. "Mama sein ist echt ein krasser Job. Der Kleine war jetzt ab sieben Uhr bis halb zwölf an meiner Brust", berichtet sie über die Schattenseiten ihres Daseins als Mutter.



