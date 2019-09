Rocco Stark (33) muss sich gegen heftige Fake-Vorwürfe wehren! Nachdem es in den vergangenen Monaten ziemlich still um Uwe Ochsenknechts (63) Sohn geworden war, meldet er sich jetzt mit einer krassen Körper-Transformation im Netz zurück. Sein muskulöser Body führt bei den Fans nicht nur zur Sorge um seinen Gesundheitszustand, sondern erntet auch fiese Kritik. Sie vermuten: Die Gym-Pics wurden mit Photoshop bearbeitet. Mit einem Instagram-Video kontert der Ex-Dschungelcamp-Star und zeigt seiner Community die Mega-Muskeln.



