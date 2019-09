Elena Miras (27) und Mike Heiter wehren sich gegen die Missgunst des Publikums! Im großen Finale von Das Sommerhaus der Stars siegten die früheren Love Island-Kandidaten ganz überraschend. Für einen großen Teil der Zuschauer kein Grund zur Freude – sie gönnen dem Paar den Triumph nicht! Was die Eltern der kleinen Aylen wohl dazu sagen? "Alle, die uns das nicht gönnen – das ist ok, das akzeptieren wir, und wir nehmen das so hin", erklärte Elena im Interview mit Promiflash. Mike gab sich ebenfalls entspannt: "Ändern können die das nicht. Wir haben gewonnen und das bleibt so!"



