Bianca Claßen (26) platzt beinahe vor Mama-Stolz! Seit Oktober 2018 ist die erfolgreiche YouTuberin Mama eines Sohnes. Lio verdreht ihr seitdem gehörig den Kopf – doch ganz so klein ist er inzwischen gar nicht mehr: Der Blondschopf fängt langsam, aber sicher an zu laufen! Das hat Mama Bibi natürlich in einem YouTube-Vlog festgehalten: "Rekord waren bis jetzt vier Schritte komplett alleine und er stellt sich einfach immer wieder komplett alleine frei hin!", schwärmt die 26-Jährige in dem Video.



