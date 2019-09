Am Dienstag wurde es endlich ausgestrahlt: Elena Miras (27) und Mike Heiter gewannen Das Sommerhaus der Stars und damit eine Summe von 50.000 Euro. So ein großer Betrag will natürlich gut investiert sein. Gegenüber Promiflash plauderten die beiden Reality-Stars jetzt aus, wofür sie den unerwarteten Geldsegen nutzen wollen. "Der größte Teil geht definitiv an Aylen, sie soll dann selbst entscheiden, wenn sie 18 ist, was sie damit machen will", erklärte Elena.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de