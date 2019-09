Diese Szene gehörte definitiv zu den Highlights der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars: Willi (44) und Jasmin Herren hatten im Außenklo der Promi-Villa Sex. Der Grund für das spontane Stelldichein in der Reality-TV-Sendung: Die beiden Eheleute arbeiten aktuell an einem Baby und Jasmin hatte während der Dreharbeiten einen Eisprung. Was viele Zuschauer aber eventuell nicht mitbekommen haben: Willi und Jasmin haben während ihres Liebesspiels eine wichtige Regel gebrochen!

Vom Sex der Turteltauben selbst bekamen die Fans vor den Bildschirmen nichts mit – natürlich war die Klotür zu, aber man hätte die zwei eigentlich hören müssen, denn in Trash-Formaten ist es eigentlich verboten, die Mikrofone abzulegen. Diese Tatsache war auch den beiden Show-Hasen durchaus bewusst: "Wir haben heimlich für zwei Minuten gegen die Regeln verstoßen und haben die Mikros abgelegt. Ich glaube, die Produktionsfirma hat ein Auge zugedrückt, denn sie wussten, dass wir an einem Baby arbeiten. Die dachten bestimmt: 'Komm, wir gönnen ihnen das' – und haben deswegen nichts gesagt", gab Willi gegenüber Promiflash zu.

Viel wichtiger ist jedoch, ob bereits das erste Sommerhaus-Baby auf dem Weg ist? "Die Frage dürfen wir beantworten, aber das tun wir nicht", erklärte Jasmin schmunzelnd. Die Fans könnten sich aber sicher sein, dass sie es rechtzeitig erfahren würden, wenn es so weit sei. "Wir würden da keinen Hehl drum machen. Wir würden damit ganz offen umgehen, so sind wir halt", fügte Willi hinzu. Bisher ist Jasmin aber noch nicht schwanger.

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Willi und Jasmin Herren im "Sommerhaus der Stars"

Starpress/WENN.com Jasmin und Willi Herren im Mai 2019 auf Mallorca

