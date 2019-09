Wie meistern Massimo Sinató (38) und Rebecca Mir (27) ihre Ehe? Seit Rebeccas Teilnahme bei Let's Dance 2012 sind die beiden unzertrennlich. Auch vier Jahre nach ihrer Hochzeit auf Sizilien im Jahr 2015 strahlen der Tänzer und die frühere Germany's next Topmodel-Finalistin vor Glück. Was wohl ihr Liebes-Geheimnis ist? "Ich glaube ganz wichtig ist, dass man viele Gemeinsamkeiten hat und gemeinsam lachen kann und auch in schlechten und guten Zeiten füreinander da ist!", erklärte Massimo gegenüber Promiflash und fügte noch hinzu: "Wir sind seit fast acht Jahren ein Paar und immer noch verliebt wie am ersten Tag!"



