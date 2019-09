2016 hatte sie es bei The Voice Kids bis ins Halbfinale geschafft – danach war es lange still um Melisa Carolina Tatar (18)! Vor wenigen Monaten meldete sich die Sängerin nun mit ihrem Song "Caliente" zurück. Die 18-Jährige mit türkisch-kubanischen Wurzeln ist total happy über den Erfolg der Single: "Unbeschreibliches Gefühl, man kann es nicht in Worte fassen, das bestätigt mich, dass ich das Richtige tue. Wenn die Leute zu meinen Tracks tanzen und mitsingen", erklärt sie gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de