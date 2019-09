Heiß, heißer, Ashley Graham (31)! Das Supermodel gab Mitte August überraschend bekannt: Sie und ihr Mann Justin Ervin werden nach neun Jahren Ehe zum ersten Mal Eltern. Viel länger hätten sie diese Nachricht wohl auch nicht geheimhalten können, schließlich ist Ashleys Babybauch langsam ziemlich deutlich erkennbar. Mittlerweile scheint die Schönheit es darauf anzulegen, ihre wachsende Körpermitte bestmöglich in Szene zu setzen – sie verpackte ihre Kugel nun knackig im Latex-Outfit!

Auf dem Weg zu einer Veranstaltung erwischten Paparazzi die Bald-Mama kürzlich in New York. Ashley dürfte allerdings ohnehin alle Blicke auf sich gezogen haben – die Laufsteg-Bekanntheit hatte sich nämlich so richtig herausgeputzt: Im hautengen roten Kleid in Lack-Optik mit einem Oberteil, das an einen Spitzen-BH mit Schnallenträgern erinnert, schlenderte sie aus einem Gebäude. Bei diesem heißen, figurbetonten Look kam eine Kurve besonders zur Geltung: die ihrer Schwangerkugel!

Offenbar liebt es Ashley, die Aufmerksamkeit auf das baldige Familienmitglied zu lenken. Auch auf der Eröffnungsveranstaltung der New York Fashion Week setzte die Brünette auf eine enganliegende, freizügige Robe: In einem Body-Kleid mit transparentem Rock stellte sie sicher, dass sie den Fotografen und anderen Gästen den Kopf verdreht.

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und Ashley Graham

Nancy Rivera/Bauergriffin.com / MEGA Ashley Graham im September 2019

Getty Images Ashley Graham, Model

