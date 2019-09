Über seinen Gesundheitszustand ist nur sehr wenig bekannt! 2013 musste Formel-1-Star Michael Schumacher (50) einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Beim Skifahren in Frankreich stürzte der Sportler damals schwer und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Nachdem die Ärzte monatelang um sein Leben gekämpft hatten, soll Schumi mittlerweile zu Hause bei seinen Liebsten behandelt werden. Jetzt hat er sich in Frankreich aber offenbar einer geheimen Operation unterzogen.

Wie die Zeitung Le Parisien berichtet, wurde der Ex-Profisportler am Montagnachmittag in die Pariser Klinik Georges Pompidou eingeliefert. Dort soll Michael ein spezielles Stammzellen-Treatment erhalten, das von dem Herzchirurgen Phillippe Menasché entwickelt wurde. Zu dem genauen Ablauf der Behandlung ist bisher erst wenig bekannt. Offenbar soll der 50-Jährige sich aber nicht zum ersten Mal in die Hände des Arztes begeben haben.

Beim Eintreffen in das Krankenhaus wurde der Patient, dessen Körper vollständig in einen dunkelblauen Bezug gehüllt war, von insgesamt zehn Security-Männern bewacht. Danach soll er laut des Berichts auf die Station der Herz- und Gefäßchirurgie gebracht worden sein. Genauere Informationen über den Zustand des Weltmeisters sind aktuell nicht bekannt – wie es Michael wirklich geht, soll nur einem kleinen Kreis, darunter seine engsten Verwandten und Freunde, wissen.

Clive Mason/Getty Images Michael Schumacher im November 2012

Mark Doyle Michael Schumacher 2004 in Irland

Getty Images Michael und Corinna Schumacher im Mai 2004

