Sie haben keine Zeit verloren! Erst vor wenigen Wochen hatte Menowin Fröhlich (32) bei Das Sommerhaus der Stars um die Hand seiner Freundin Senay Ak (28) angehalten – und jetzt war es tatsächlich so weit: Am 9. September gaben sich die Turteltauben romantisch das Jawort. Der Sänger gab am großen Tag spannende Backstage-Einblicke in seiner Instagram-Story preis – zeigte die Braut sogar in ihrem atemberaubenden Kleid.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de