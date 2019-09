Auf dieses süße Geschenk musste Faye Montana lange warten! Vor Kurzem feierte die Youtuberin ihren 16. Geburtstag. Neben 250 Gästen war natürlich auch ihr Freund Lukas Rieger (20) am Start, um diesen Anlass gebührend zu zelebrieren. Der Sänger hatte eine ganz besondere Überraschung für das Geburtstagskind im Gepäck: Er widmete Faye seinen Song "Number One" – damit ging für sie ein langersehnter Traum in Erfüllung.



