Das Leben geht weiter – auch für Talinda Bennington (42)! Vor zwei Jahren erschütterte der Suizid ihres Mannes Chester Bennington (✝41) die ganze Welt. Der Linkin Park-Frontmann hinterließ nicht nur unzählige trauernde Fans, sondern auch sechs Kinder und seine Ehefrau. Doch inzwischen kann Talinda offenbar wieder strahlen: "Ich bin mehr als glücklich, dass ich meine Verlobung mit einem Engel auf Erden verkünden kann, Michael F. Ich will euch damit zeigen, dass man nach einer Tragödie auch Liebe finden kann", teilte die 42-Jährige stolz via Instagram mit. Chesters ehemalige Bandkollegen hätten den neuen Mann an ihrer Seite bereits kennengelernt und mit offenen Armen empfangen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



