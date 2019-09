In seine Hände begibt sich Formel-1-Star Michael Schumacher (50)! Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass der ehemalige Rennfahrer beim Skifahren in Frankreich schwer verunglückt war. Nachdem er damals lange im Koma gelegen hat, lebt er mittlerweile wieder zu Hause im Kreise seiner Liebsten und wird dort weiter behandelt. Nun wurde bekannt: Schumi wurde wieder in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert. Im Hôpital Européen Georges-Pompidou soll er ein spezielles Stammzellen-Treatment bekommen: Dieser Arzt soll Michael wieder gesund machen!

Professor Philippe Menasché heißt der Mediziner, dem der Weltmeister sein Vertrauen schenkt und ist ein absoluter Spezialist auf seinem Gebiet. Als erster Chirurg überhaupt hat er im Jahre 2014 embryonale Stammzellen in das Herz eines Patienten, der einen Infarkt erlitten hatte, transplantiert. Laut der französischen Zeitung "Le Parisien" soll sich der Arzt derzeit intensiv mit der Entwicklung einer besonderen Stammzellen-Infusion beschäftigen, die entzündungshemmende Wirkungen erzielen kann. Diese soll aktuell wohl an dem Ex-Profi-Sportler getestet werden.

Seinen Doktor-Titel hat Menasché an der Universität von Paris gemacht. Neben seinem Krankenhaus-Job und seinen zahlreichen Forschungsprojekten arbeitet er auch als Professor für Thorax- und Herz-Kreislauf-Chirurgie an der Uni Paris Descartes. Michael Schumacher soll vor seiner Einlieferung am Montag bereits zweimal bei dem berühmten Arzt in Behandlung gewesen sein.

