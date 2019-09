Selma Blair (47) ist eine echte Frohnatur – und lässt sich auch nach ihrer Diagnose Multiple Sklerose die Laune nicht verderben! Immer wieder zeigt sich die Schauspielerin mit ihrem kahlgeschorenen Kopf im Netz und macht so unzähligen Betroffenen Mut. Auch diese Paparazzi-Bilder dürften bei so manchem für einen extra Energieschub sorgen: Am Montag strahlte Selma bei einer kleinen Kickroller-Spritztour im kalifornischen Studio City mit der Sonne um die Wette. Anschließend schlenderte die 47-Jährige mit ihrem Hund und ihrem Freund über den Bauernmarkt – und genoss offensichtlich die entspannten Stunden bei schönstem Kaiserwetter.



