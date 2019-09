Gibt Miley Cyrus (26) in ihrem neuen Song etwa Hinweise auf den wahren Grund für ihre Trennung von Schauspieler Liam Hemsworth (29)? Am Freitag veröffentlichte die Sängerin "Slide Away" – ihre erste Single nach dem total überraschenden Ehe-Aus. Immerhin hatte sich das Paar nach einem zehnjährigen Hin und Her erst im Dezember 2018 das Jawort gegeben. Fans vermuten nun: Miley rechnet in ihrer Herzschmerz-Nummer mit ihrem Ex ab. "Geh weiter, wir sind nicht mehr 17. Ich bin nicht mehr die, die ich früher war", lauten zwei Zeilen. Das Video zeigt die Nachwehen einer hemmungslosen Party, bei der sich Miley offenbar fehl am Platz fühlt. War es also gar nicht sie, die nach ihrer Hochzeit gerne über die Stränge geschlagen hat? Wie ein People-Insider behauptete, soll es wider Erwarten nicht die 26-Jährige gewesen sein, die die Nacht regelmäßig zum Tag machte.



