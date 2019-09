Dieses Duo strapaziert die Lachmuskeln, versprochen! Mittlerweile ist es schon acht Jahre her, dass Pietro Lombardi (27) mit seinem Song "Call My Name" berühmt wurde. Selbstverständlich stammt die Debüt-Single des DSDS-Gewinners von 2011 aus der Feder von Chefjuror Dieter Bohlen (65). Jetzt geben die zwei Musiker die Nummer gemeinsam zum Besten – und sorgen bei den Instagram-Fans für jede Menge Lacher!



