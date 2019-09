Das Warten für alle Germany's next Topmodel-Fans hat bald ein Ende: Es geht endlich wieder in die heiße Phase! Am Montag fand im Münchener Olympiapark das letzte Casting für die 15. Staffel von Heidi Klums (46) Erfolgsformat statt. Mit tobendem Beifall und lautem Gekreische wurde die gut gelaunte Modelmama von den Schaulustigen empfangen. "Heute bin ich in Deutschland und wir drehen 'Germany's next Topmodel'", flötete sie total happy in ihrer Instagram-Story.

