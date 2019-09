Endlich bricht Luke Mockridge (30) sein Schweigen! Drei Wochen ist es nun her, dass der Comedian mit seinem skandalträchtigen Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" für mediale Aufruhr sorgte. Seinen Fans brannte seitdem die Frage unter den Nägeln: Wieso dieses Flachwitz-Szenario? Die Auflösung, hat der 30-Jährige jetzt versprochen, folgt am kommenden Freitag in der ersten Folge seiner neuen Show "LUKE! Die Greatnightshow". Ein Fazit zog er nach der Aktion schon vorab: "Egal wie absurd mein Auftritt in dem Moment rüberkam – das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer", sagte der Entertainer im Interview mit Sat.1.



