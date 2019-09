Miley Cyrus (26) zieht alle Blicke auf sich! Die US-Sängerin sorgt derzeit immerhin für zahlreiche Schlagzeilen: Im August haben sie und ihr Mann Liam Hemsworth (29) sich überraschend getrennt – gleichzeitig ging ihr Flirt mit der Bloggerin Kaitlynn Carter durch die Medien. Auch bei der diesjährigen New York Fashion Week wusste Miley, wie man Aufmerksamkeit erregt: Sie begeisterte in einem aufregenden Look in Schwarz!

Am Montagabend erschien sie zur Modenschau des Designers Tom Ford (58). Vor den Kameras stellte die "Malibu"-Interpretin wieder einmal ihr Sexappeal zu Schau: Mit fast bauchnabeltiefem Ausschnitt und langem Mantel samt plüschigem Hut und Sonnenbrille genoss sie die Veranstaltung. Allerdings sorgte nicht nur Miley für einen gehörigen Star-Auflauf. Auch Model Joan Smalls, Footballspieler Russell Westbrook und Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (69) saßen am Laufsteg.

Zu dem Event kam die ehemalige "Hannah Montana"-Darstellerin alleine, während sie bei den MTV Video Music Awards nach ihrem Auftritt noch Hand in Hand mit Vielleicht-Freundin Kaitlynn abgelichtet worden war. Die Promi-Damen waren zusammen auf dem Weg zu einem Nachtclub in Manhattan und die Bilder befeuerten die Gerüchte um eine lesbische Liaison weiter.

