Jasmin Tawil (37) kann ihr Glück kaum fassen! Erst vor wenigen Tagen meldete sich die Ex von Sänger Adel Tawil (41) aus dem Nichts im Netz zurück: Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hat ein Baby bekommen! Für die frischgebackene Mutter gab es gleich jede Menge Fan-Support. Dafür bedankt sie sich nun in ihrer Instagram-Story: "Danke! Wenn ich an die Liebe denke, die ihr Ocean und mir die letzten Tage habt zukommen lassen, fällt mir dieses Lied ein. Danke für all die Unterstützung", so die glückliche Mama, die in dem Clip zu Katrina & The Waves' fröhlichem Hit "Walking On Sunshine" tanzt.



