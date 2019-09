Diese Kuppelshow ist der amtierenden Rosenkavalierin offenbar etwas zu wild! Die Bachelorette des Jahres 2019, Gerda Lewis (26), fand ihren Traumprinzen Keno Rüst zwar auch in einem Flirt-Format – was die Beziehungsfähigkeit der männlichen Kandidaten in der aktuellen Love Island-Staffel angeht, sieht die Influencerin in ihrer Instagram-Story allerdings schwarz: "Von den Jungs gefällt mir persönlich auch gar keiner, ich finde, die sind auch alle sehr trashig und Machos", lautet ihr Urteil nach der Auftaktfolge.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.



