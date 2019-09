Seit Anfang der Woche ist es offiziell: Saskia Beecks (31) kehrt Berlin - Tag & Nacht den Rücken! Seit Folge eins schlüpft die Darstellerin in die Rolle der Alina Schmitts, doch jetzt sei es für sie an der Zeit, um zu neuen Ufern aufzubrechen. "Ich bin sehr glücklich, jetzt gerade nicht mehr zu drehen, Sachen zu machen, die ich schon immer mal machen wollte und mein Leben jetzt einfach nach vorne zu bringen", erklärte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story bezüglich ihres Ausstiegs. Für Ersatz ist bereits gesorgt: Livia Mischel steigt als Vivi in die Reality-Serie ein.



