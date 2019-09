Anne Wünsche (28) wagt einen Neustart! Im Januar trennten sich die YouTuberin und ihr Ex Henning Merten. Nach dem Liebesaus blieben die junge Mama und ihre beiden Töchter zunächst in dem gemeinsamen Heim wohnen. Doch nun gestand sich die Influencerin ein, dass sie mit dem Haushalt, dem großen Garten und dem Pool allein einfach überfordert ist. Ihr Partner Karim öffnete ihr die Augen, wie die Berlinerin in einem neuen YouTube-Video jetzt erklärte: "Er hat dann mit mir ein Gespräch geführt und hat mich dann gefragt, ob das wirklich da so mein Leben ist und ob ich mich auch wirklich wohlfühle und ob ich das auch alles hinkriege mit dem Haushalt, weil das Haus halt echt riesig ist." Daraufhin entschloss sich Anne dazu, umzuziehen.



