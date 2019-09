Haben Jasmin und Willi Herren (44) ihr Sommerhaus-Techtelmechtel nur vorgetäuscht? In der vierten Folge von Das Sommerhaus der Stars sorgten die Turteltauben in der diesjährigen Staffel für eine heiße Premiere: Sie hatten in der Show Sex miteinander – und zwar auf der Außentoilette! Doch war diese Liebelei in der Promi-Villa tatsächlich echt? Zwei Teilnehmer der Sendung haben da ihre Zweifel: und zwar die Love Island-Hotties Elena Miras (27) und Mike Heiter! "Ich sage auch, dass das fake ist, denn auf dem Klo kann man auf gar keinen Fall Sex haben. Erstens ist es dort drin sehr klein und zweitens ist es ekelhaft", erklärte die Schweizerin gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de