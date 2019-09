Erik scheint kein Mann für eine schnelle Nummer zu sein! Gestern Abend wurde es bei Love Island pikant: Bereits in Folge zwei sind vertrauliche und teils beeindruckende Geheimnisse der liebeshungrigen Singles gelüftet worden – unter anderem auch das von Astrophysiker Erik. Der Blondschopf beteuerte, er könne gut und gerne bis zu sieben Stunden Sex am Stück haben – sowohl seine Mitstreiter als auch die Zuschauer hatten daran allerdings so ihre Zweifel.

Laut eigener Aussage schafft es der 22-Jährige, seine Spielgefährtinnen gleich mehrere Stunden im Bett zu beglücken. Die Twitter-Gemeinde zeigte sich diesbezüglich skeptisch: "Bei ihm kann Sex auch mal sechs bis sieben Stunden dauern. Als ob!", schrieb ein User. Andere wiederum konnten über Eriks vermeintlich exorbitante Liebhaber-Qualitäten nur schmunzeln. "Sieben Stunden Sex. Browser öffnen zählt nicht", scherzte ein Nutzer, während ein weiterer sich amüsierte: "Haha, mit dem Staubsauger vielleicht."

Auch das Stichwort Viagra war in den Tweets des Öfteren zu lesen – aber setzt der hartnäckige Innsbrucker wirklich auf die potenzsteigernden Liebespillen? Nur eines könnte an dieser Stelle seine unermüdliche Manneskraft beweisen: ein ausgiebiges Schäferstündchen vor laufenden TV-Kameras in der Love-Suite.

