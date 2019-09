Shay Mitchell (32) behielt ihre Schwangerschaft lange für sich – doch jetzt teilt sie ihre besonderen Umstände mit der ganzen Welt! Im Juni verkündete die Schauspielerin die freudige Nachricht und gab ihren Fans seitdem im Netz immer wieder fleißig Baby-Updates, in denen sie ihre wachsende Wölbung präsentierte. Und jetzt flashte der Pretty Little Liars-Stars alle mit einem Wow-Auftritt auf dem roten Teppich!

In Beverley Hills trat Shay am Dienstag selbstbewusst vor die Kameras und zeigte ihre Babykugel. In einem schwarzen, eng anliegenden Kleid kamen die Rundungen der Schauspielerin super zur Geltung und offenbarten auch, wie fortgeschritten ihre Schwangerschaft bereits ist. Im August hatte die TV-Beauty bekannt gegeben, dass sich ihr Nachwuchs voraussichtlich Anfang Oktober auf den Weg machen werde. Sie glaube jedoch, dass es bereits Ende September so weit sein könnte, sagte sie damals.

Die 32-Jährige macht aber nicht nur im schicken Red-Carpet-Outfit eine Top-Figur: Anfang Juli hatte die Freundin von Matte Babel (38) einen heißen Schnappschuss von sich im Bikini gepostet. Shays Follower waren davon mehr als begeistert: "Wir wollen noch mehr Babybauch sehen!", kommentierten etwa zwei User.

Getty Images Shay Mitchell 2019 in Beverly Hills

Instagram / Shay Mitchell Schauspielerin Shay Mitchell

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im sechsten Schwangerschaftsmonat, Juli 2019

