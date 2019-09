Wie hart sind die Vertragsbedingungen für ONEeins-Models wirklich? Germany's next Topmodel-Kandidatin Vanessa Stanat ließ vor Kurzem kein gutes Haar an Günther Klums Modelagentur – und nicht nur sie: Schon mehrere Nachwuchsmodels hatten sich in der Vergangenheit aus ihren Verträgen mit Heidi Klums (46) Vater mogeln wollen. Was wohl die GNTM-Siegerin von 2018, Toni (19), von Vanessas Kritik hält? Promiflash erklärt sie bei der IFA-Gala 2019 in Berlin: "Alles bringt seine Vorteile und Nachteile mit sich. [...] Je nachdem, aus welchem Grund man modelt, kann man den Vertrag entweder positiv oder negativ sehen."



