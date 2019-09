Wurden die Sommerhaus der Stars-Szenen etwa nicht realitätsgetreu zusammengeschnitten? Elena Miras (27) und Mike Heiter sind mit der Art und Weise, wie sie in dem Reality-Format dargestellt wurden, nicht einverstanden – schon in ihrem Vorstellungsvideo seien sie falsch rübergekommen: "Bei uns wurde nur Streit gezeigt, obwohl wir einen ganzen Tag hier gedreht haben. Von den zehn Stunden, in denen die Menschen hier waren, wurden fünf Minuten gezeigt, wo wir einmal eine kleine Diskussion hatten – und das war die Vorstellung von Mike und mir", erklärte die 27-Jährige im Promiflash-Interview. Was sie sich nun von RTL erhofft, erfahrt ihr in unserem Video!



