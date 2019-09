Das haben Erik Richter-Alten und Paul Janke (37) nicht gemeinsam! Schon bevor die dritte Staffel Love Island an den Start ging, war den Fans die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Astrophysiker und dem Ur-Bachelor aufgefallen. Doch je näher die Zuschauer Erik kennenlernten, umso deutlicher wurden die Unterschiede mit dem einstigen Rosenkavalier – und das stellte dieser nun sogar höchstpersönlich fest: Im Gegensatz zum blonden Sportler, kann Paul nämlich nicht stundenlang Sex haben!

In der vergangenen Folge offenbarte Erik in einem Spiel, dass ein Liebesakt mit ihm schon gut und gerne mal sechs bis sieben Stunden dauern könne. Nicht nur die Zuschauer, auch Paul Janke reagierte auf diese Ansage ziemlich verblüfft und stellte unter dem dazugehörigen Promiflash-Beitrag klar: "Ähnlichkeit mit Erik? Das ist der Beweis, dass wir keine Brüder oder verwandt sind!"

Mit seinem Sex-Geprahle kommt Erik bei der weiblichen Followerschaft übrigens überhaupt nicht gut an – kaum eine zeigt sich von der Standhaftigkeit des Österreichers beeindruckt. "Wer will schon sieben Stunden am Stück gebrettert werden?", war die Mehrheitsmeinung der weiblichen Promiflash-Fans auf Instagram.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Instagram / erik.rial "Love Island"-Erik auf Norderney im September 2019

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, Bachelor von 2012

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Erik, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de