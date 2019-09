Nina Noel ist im Baby-Endspurt! Die Schauspielerin ist bereits in der 41. Schwangerschaftswoche und fiebert der Geburt ihres kleinen Wonneproppens sehnsüchtig entgegen. Nun hat sich die XXL-Kugel des Krass Schule-Stars gesenkt und sogar die ersten Übungswehen eingeleitet. "Ach und gestern Abend hatte ich so dolle Bauchkrämpfe. Ich konnte gar nicht mehr stehen, ich konnte nicht sitzen. Dann hab’ ich mich hingelegt, hab gedacht, ich warte mal noch ein bisschen, schaue was passiert. Und ne Stunde später war alles vorbei", erklärt sie via Instagram.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de