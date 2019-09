Noch diesen Monat werden sich Jessica Neufeld (25) und Niklas Schröder (30) das Jawort geben. Mittlerweile steht alles – bis auf den Hochzeitstanz. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden nun, wie tränenreich und feucht-fröhlich ihre Feier werden soll: "Ich glaube, das wird am Anfang, wenn die ersten Leute eine Rede halten und auch wir was sagen, erst mal eine Tempo-Durchwerfparty dort", erklärte Nik. Danach wolle man das Jawort ordentlich begießen – nach russischer Manier: "Wir haben an Spirituosen 85 Flaschen Wodka für 115 Gäste. Da tanzen wir auf dem Tisch", lachten die beiden.



