Marvyn Macnificent (27) platzt der Kragen! Wegen seiner schrillen Art wird der Webstar seit Monaten mit Hass-Nachrichten bombardiert – viele von ihnen gehen klar unter die Gürtellinie. In seinem neuen YouTube-Video liest der 27-Jährige nun Kommentare vor, wie "Meiner Meinung nach sollten Schwule von Heteros abgegrenzt werden und in ein eigenes Bundesland beziehungsweise eine eigene Stadt umgesiedelt werden" oder "Was läuft in einem falsch, wenn man eine Transe ist" – elf Minuten lang, ohne Unterbrechung...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de