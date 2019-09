Erst vor wenigen Tagen hatte Kris Boyson einen schweren Rückschlag verkraften müssen: Katie Price (41) servierte ihn nicht nur per Textnachricht ab, das Ex-Boxenluder soll mit Charles Drury auch schon einen neuen Toyboy haben. Aber auch etwas anderes hinterlässt bei ihrem Verflossenen angeblich einen bitteren Beigeschmack: Während Katie nun wieder auf Hochtouren flirtet, soll zwischen ihr und Kris schon lange Flaute im Bett geherrscht haben – und das wegen ihrer Beauty-OPs.

In den vergangenen Monaten hatten immer wieder Schnappschüsse von Katie für Aufsehen gesorgt, die sie kurz nach den jeweiligen Eingriffen zeigten. Das Aussehen brachte aber nicht nur ihre Kinder aus Angst zum Weinen: Wie ein The Sun-Insider ausplauderte, hätten die Wunden auch zu einer echten Erotik-Krise zwischen der Kultblondine und Kris geführt. "Das Sexleben zwischen ihnen ist vor Monaten aufgrund der zahlreichen Operationen von Katie eingeschlafen – sie trug ja immer Bandagen", erklärte die Quelle. Kris habe die Britin am Ende nicht einmal mehr anfassen können: "Er wurde mehr wie ihre Krankenschwester."

Seine Gefühle kann der 30-Jährige trotz allem aber nicht so schnell abschalten: "Kris liebt Katie, auch wenn ihm sein Herz gebrochen wurde." Dennoch sei die Trennung das Beste für ihn – und auch seine Familie scheint ihn darin zu unterstützen. Sie sei "angewidert" von Katies Verhalten.

Instagram / officialkatieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige

Will / MEGA Kris Boyson und Katie Price

Anzeige

Instagram / officialkatieprice TV-Sternchen Katie Price

Anzeige

Überrascht es euch, dass Kris und Katie keinen Sex mehr gehabt haben sollen? Nein, gar nicht! Doch, irgendwie schon Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de