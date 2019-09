Bald ist es endlich so weit: Vier Jahre nach der allerletzten Folge der britischen Serie Downton Abbey können sich Zuschauer auf neue Geschichten über die Grafschaft Grantham freuen – dieses Mal flimmern die historischen Szenen sogar über die große Kinoleinwand. Im Promiflash-Interview freuen sich die Hauptdarsteller Hugh Bonneville (55), der Lord Robert Crawley verkörpert, und Mrs. Hughes-Darstellerin Phyllis Logan bereits auf den Kinostart am 19. September. Sophie McShera, die Daisy Mason zum Leben erweckt, erzählt über ihre Rückkehr in die 1920er: "Es ist total komisch, aber es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, dass so viel Zeit verstrichen ist. Es hat sich einfach so normal angefühlt, wieder Daisy so zu spielen. Ich musste gar nicht darüber nachdenken, ich habe es einfach wieder getan. Es war wie Fahrradfahren, es war großartig."



