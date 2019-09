Daniela Büchner (41) platzt fast vor Stolz: Ihre Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani wurden diese Woche eingeschult! Auf Instagram veröffentlichte die 41-Jährige einen Schnappschuss, auf dem ihre Kids breit grinsend mit einer Schultüte posieren. "Einige von euch können unser Schulsystem nicht verstehen, doch ich habe die Gesetze hier in Spanien nicht gemacht. Wie auch immer, ich bin so stolz auf meine Zwillinge. Kleine Schulkinder", schrieb Danni dazu. Nicht an ihrer Seite, um den aufregenden Tag mitzuerleben: Jens Büchner (✝49). Der Goodbye Deutschland-Star verstarb vergangenen November an Lungenkrebs.



