Jetzt macht Christin Kaeber ihrer berühmten Schwester, dem Ex-Bachelor-Girl Liz (27), Konkurrenz: Christin ist eine der Teilnehmerinnen von Survivor! In der neuen Abenteuer-TV-Show wird die Berlinerin bis an ihre Grenzen gehen – vielleicht sogar darüber hinaus, denn wie 17 weitere Spieler kämpft sie auf einer verlassenen Insel 39 Tage lang ums Überleben. Ob die 30-jährige Polizistin eine genauso große Kämpferin wie ihre Schwester, die Bachelor-Siegerin von 2015, ist? Das wird Christin ab kommenden Montag unter Beweis stellen!



