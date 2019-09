Sabrina Lange (52) und Willi Herren (44) sind seit seit 15 Jahren befreundet – doch in Das Sommerhaus der Stars zerbrach ihre Freundschaft vor wenigen Wochen. Im Promiflash-Interview rechneten Willi und seine Frau Jasmin anschließend mit Sabrina und ihrem Partner Thomas ab. Ex-Blondine Sabrina will jedoch nicht aufgeben: Sie hofft noch auf eine Versöhnung mit den Herrens! "Ich glaube, wenn wir uns treffen und in Kölle wieder mal ein Bierchen zusammen trinken, dann passt das schon wieder", erklärte sie gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de