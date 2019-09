Was für eine zuckersüße Überraschung für Klaudia Giez (23) alias Klaudia mit K! Gegenüber Promiflash deutete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin immer wieder an, dass sie ihren Freund Felipe Simon heiraten möchten – dieser Wunsch wurde jetzt erhört: Pünktlich zu ihrem 23. Geburtstag kniete der Fotograf aus Brasilien vor seiner Herzdame nieder und stellte ihr vor versammelter Mannschaft die Frage aller Fragen. "Ich zittere immer noch, mir ist richtig schlecht und ich heule die ganze Zeit vor Freude, weil ich immer noch nicht realisieren kann, was passiert ist", erklärte die Neu-Verlobte nach dem unvergesslichen Moment in ihrer Instagram-Story.



