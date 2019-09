Am Montag flimmerte Saskia Beecks (31) das letzte Mal bei Berlin - Tag & Nacht über den Bildschirm – acht Jahre hatte sie die Powerfrau Alina Schmitt verkörpert. Im Promiflash-Interview verriet die 31-Jährige, welche Story ihr besonders in Erinnerung bleiben wird: "Die krasseste Geschichte, die mich auch persönlich am meisten berührt hat, war die mit Alinas Mutter, die alkoholsüchtig war in der Serie und Alina und ihre Schwester in eine Art Co-Abhängigkeit geraten sind." Diese Geschichte zu spielen, wäre nicht nur interessant gewesen, sondern auch eine echte Herausforderung für sie als Schauspielerin.



