Was bringt die Jungs von Feuerherz wohl in die Bredouille? Ungebetene Gäste in ihrer Unterkunft! Als Promiflash Dominique Bircan Baltas und Karsten Walters (26) auf dem AEDT Sommerfest in Berlin traf, rückten die Musiker mit ihrem verrücktesten Fan-Moment heraus: "Wir kamen nach 'nem Auftritt zurück ins Hotel. Bei einem von uns im Zimmer stand dann ein Fan in 'nem Negligé und es war dann schon ein Prozedere, die rauszukriegen", erinnerte sich Dominique und konnte sich dabei ein Grinsen nicht verkneifen.



