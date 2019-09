Der 12. September wird für Bibi (26) und Julian Claßen (26) immer ein besonderes Datum bleiben – denn nach über zehn Jahren Liebe gaben sich die beiden YouTuber vergangenes Jahr an diesem Tag das Jawort. Und wo lässt sich der einjährige Hochzeitstag besser feiern als in der Stadt der Liebe? Von Paris aus meldeten sich die Influencer auch im Netz zu Wort: "Julian, ich genieße jeden Tag und jede Minute, die ich mit dir verbringen kann", lauten Bibis Zeilen auf Instagram, die sie ihrem Ehemann widmete. Und auch Julian sendete süße Grüße an seine Herzdame.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de