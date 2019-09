Martin Kesici (46) geht es wieder besser! Anfang April sorgte der Musiker bei seinen Fans für einen Schock: Der ehemalige Adam sucht Eva-Kandidat wies sich selbst wegen schwerer Depressionen in eine psychiatrische Klinik ein. Doch mittlerweile scheint es für den Reality-TV-Star wieder bergauf zu gehen, im Mai gab er sein erstes Konzert nach langer Zeit. Zurück am Mikrofon verrät Martin jetzt, wie happy er ist!

Auf Instagram postete der Sänger einen Schnappschuss aus dem Tonstudio, auf dem er zufrieden in die Kamera lächelt. "Ich singe wieder so gerne nach meiner Depression. Das wird und ist toll und fühlt sich so gut an", schrieb er zu dem Beitrag. Gleichzeitig ließ er mit folgenden Zeilen noch etwas anklingen: "Bald gibt es fette News. Es wird was kommen." Ob sich seine Fangemeinde etwa über neue Songs freuen darf? Ein Follower interpretierte dies zumindest so und kommentierte: "Freue mich auf Musik von dir."

Allerdings kann sich Martin aktuell nicht nur über sein berufliches Comeback freuen – auch privat läuft es bei ihm rund: Ende Juli teilte er ein Pärchen-Pic mit seiner neuen Partnerin und schrieb dazu: "Der Martin ist endlich mal wieder nach Jahren in festen Händen. Der Arsch hat seinen Eimer gefunden. Meine große Liebe heißt Kati und sie hilft mir sehr und tut meiner Seele gut."

Instagram / martinkesici Martin Kesici im Mai 2019

Getty Images Martin Kesici, Sänger

Instagram / martinkesici Kati und Martin Kesici im Juli 2019

